Şenyurt Mercimektepe mevkisinde gerçekleştirilen ve koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından sporcu kabul edilmeyen yarışlara 20 ilden 75 paraşütçü katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Turhal Havacılık Kulübü Başkanı ve yarışma organizatörü Mustafa Başdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, organizasyonun uluslararası bir yarışma olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Başdemir, "Salgın nedeniyle yurt dışından sporcu kabul etmedik. Yarışmamız 5 Temmuz Pazar günü sona erecek." diye konuştu.

Yarışmaya Ordu'dan katılan Alparslan Çamlıbel de 5 yıldır organizasyona geldiğini ifade etti.

[Fotoğraf: AA]