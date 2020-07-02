Haber Giriş: Kaynak: AA
Yamaç paraşütü yarışı Tokat'ta başladı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Turhal ilçesinde beşincisi düzenlenen Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı, başladı.
Şenyurt Mercimektepe mevkisinde gerçekleştirilen ve koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından sporcu kabul edilmeyen yarışlara 20 ilden 75 paraşütçü katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Turhal Havacılık Kulübü Başkanı ve yarışma organizatörü Mustafa Başdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, organizasyonun uluslararası bir yarışma olduğunu söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Başdemir, "Salgın nedeniyle yurt dışından sporcu kabul etmedik. Yarışmamız 5 Temmuz Pazar günü sona erecek." diye konuştu.
Yarışmaya Ordu'dan katılan Alparslan Çamlıbel de 5 yıldır organizasyona geldiğini ifade etti.
[Fotoğraf: AA]
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