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Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı
Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın hazır olduğunu "kartal" benzetmesi yaparak takipçileriyle paylaştı.
Yusuf Yazıcı'nın antrenmanda çekilmiş fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Türk kartalımız yeniden uçmaya hazır, iyi görünüyor." ifadesi yer aldı.
Takımının 21 Aralık 2019'da Monaco ile deplasmanda oynadığı maçta sağ diz ön çapraz bağları kopan 23 yaşındaki futbolcu, sezonu kapamıştı.
@yaziciyusuf97 est de plus en plus proche du retour— LOSC (@losclive) July 1, 2020
Allez, on attend vos encouragements sous ce tweet pic.twitter.com/GiibaWsZMQ
Etiketler: Fransa Birinci Futbol Ligi Lille yusuf yazıcıSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 18:03
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