Türk futbolunda yabancı kaleci sayısı her geçen gün artıyor.

Son dönemde yetenekli Türk kalecilerin yetişmesine rağmen kulüpler, yerli eldivenlere güvenmekte zorlanıyor.

Geçen sezon Süper Lig'in ilk haftasında 5 yabancı kaleci görev yaparken, bu sayı Cemil Usta Sezonu'nda 8’e yükseldi.

Yabancı file bekçisi sayısındaki artışa rağmen geçen sezon rüştünü ispatlayan Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a, Fenerbahçe’de Altay Bayındır, Beşiktaş’ta Utku Yuvakuran ve İstikbal Mobilya Kayserispor’da da İsmail Çipe gibi genç eldivenler eklendi.

Zirve mücadelesi vermesi beklenen takımlar arasında Galatasaray dışında Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’in sezona Türk file bekçileriyle başlaması, dikkat çekti.

TFF 1. Lig'de de yabancı kalecilerin sayısında artış gözlendi.

Birinci lig takımları geçen sezonun başlangıç haftasında 4 yabancı kaleciye şans verirken, bu sayı 2019-2020 sezonunun ilk haftasında 6’ya yükseldi.



Kaynak: TRT SPOR