Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için Yunanistan'da...

Sparta Prag'ı eleyen bordo-mavililer, AEK deplasmanına çıkacak.

22 Ağustos Cuma günü başkent Atina'daki OAKA Spyros Louis Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya ev sahibi ekip taraftarları alınmayacak. Trabzonspor taraftarına ise statta 200 kişilik yer ayrıldı.

Yunan ekibi, üçüncü eleme turunda Romanya ekibi Craiova'yı saf dışı bırakmıştı. Trabzonspor'un AEK maçı kadrosunda Fıratcan Üzüm, Kamil Ahmet Çörekçi ve Onazi yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Mücadele TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve yine TRT SPOR'dan futbolseverlere ulaşacak.

Tek eksik Onazi

AEK, 3. eleme turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı elemişti.

Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor'un kozu Sörloth

Trabzonspor'un mücadelede gol bakımından en güvendiği isim Norveçli golcü Alexander Sörloth olacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag takımı ile oynanılan iki maçta 1'er gol atan, Kasımpaşa ile ligdeki ilk karşılaşmada da rakip fileleri havalandıran 23 yaşındaki golcü, 3 resmi maçta da boş geçmedi.

İlk 3 maçta 3 gol atan Norveçli golcü, AEK maçında da takımı adına gol arayan isimlerin başında gelecek.

Muhtemel 11

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın, Kasımpaşa maçında dinlendirdiği oyunculara görev vermesi bekleniyor.

Karadeniz ekibinin AEK karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme ve Sörloth 11 ile çıkması bekleniyor.

Kaynak: TRT SPOR