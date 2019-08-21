Trabzonspor'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Yapılan anlaşmaya göre Sturridge'e, 2019-2020 sezonu için 1.500.000 euro garanti ücret, 2020-2021 sezonu için 1.500.000 euro garanti ücret, opsiyon dönemi olan 2021-2022 sezonu için 1.500.000 euro garanti ücret ödenecek.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ayrıca, Serbest statü hakkını elinde bulunduran ve dolayısıyla herhangi bir bonservis ödemesi yapılmayacak olan oyuncuya, 2019-2020 sezonu için 2 milyon euro imza ücreti ödeyecektir. Devam eden sezonlar için ise oyuncunun kulübümüzde devam etme şartına bağlı olarak imza ücreti ödenecektir. Oyuncunun kulübümüzle ilişiğinin kesilmesi durumunda herhangi bir imza ücreti ödemesi yapılmayacaktır.

Ayrıca, yapılan transfer kapsamında, futbolcuya yapılacak ödemelerin yüzde sekizi oranında bir menajerlik hizmet bedeli ödenecektir."

Kaynak: TRT Haber