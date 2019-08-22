Sene 2003...

Yer Ankara Atatürk Spor Salonu...

23'ncü kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde, Türkiye - Polonya karşı karşıya geldi.

Maçı 3-0 kaybeden milliler, ikinci oldu ve tarihinde en iyi sonucu elde etti.

Son yıllarda önemli başarılara imza atan (A) milli takım, Avrupa voleybol şampiyonasında Ankara'da bir kez daha sahaya çıkacak.

Hedef bu kez şampiyonluk

Yenilenen kadrosu ve genç jenerasyonu ile büyük bir ivme yakalayan milli takım, Avrupa Şampiyonası’nda 25 yaş ortalaması ile yer alacak.

Ay yıldızlılar, son 4 Avrupa Şampiyonası’nın 3’ünde yarı final oynama başarısı gösterdi.

Şampiyona tarihinin ilk madalyası 2003 yılında ‘’Filenin Sultanları’’ unvanını alan efsane kadrodan geldi.

16 yıl önce yaşanan bu başarı, Türk voleybolu adına alınacak tarihi zaferlerin başlangıcı oldu.

2011 yılında Avrupa 3’üncüsü olan milliler, şampiyona tarihinde ikinci madalyasını elde etti.

2015 yılında şampiyonayı 4’üncü bitiren Filenin Sultanları, 2017 yılında ise bir kez daha bronz madalyanın sahibi oldu.

2003 kadrosunun efsane isimleri Natalia Hanikoğlu, Neslihan Demir, Özlem Özçelik’in yerini bu turnuvada Hande Baladın, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş gibi genç oyuncular alacak.

Geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Hande Baladın, Eczacıbaşı Vitra altyapısından yetişti.

Voleybola orta oyuncu pozisyonunda başlayan 22 yaşındaki oyuncu, 2014 yılından bu yana smaçör olarak görev yapıyor.

Hande, 2017 yılında 23 yaş altı Dünya Şampiyonası’nda gösterdiği performansla en değerli oyuncu ve en iyi smaçör seçildi.

Türk voleybolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli pasör çaprazı olarak gösterilen Ebrar Karakurt'un, bu şampiyonada öne çıkacak isimler arasında yer alması bekleniyor.

Geçen sezon Vakıfbank A Takım kadrosuna yükselen 2000 doğumlu yıldız oyuncu, ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterecek.

Ebrar, saha içindeki hırsıyla takım arkadaşlarına da büyük motivasyon kaynağı oluyor.

Milli Takımda A Takım düzeyinde ilk Avrupa Şampiyonası heyecanını yaşayacak bir diğer oyuncu da Zehra Güneş.

Hücumda etkili olan Vakıfbank'ın genç yıldızı, blok performansıyla da dikkatleri çekiyor.

Zehra, Eda Erdem Dündar’dan sonra Milli Takımın vazgeçilmez orta oyuncusu olarak gösteriliyor.

2017 yılındaki son Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olan kadroda yer alan 6 oyuncu bu yıl da Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşayacak.

Deneyimli kaptan Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Meryem Boz, Kübra Akman, Hande Baladın ve Simge Aköz, (A) milli Takım forması ile tekrar Avrupa Şampiyonası sahnesine çıkacak.

Tecrübeli antrenör

Ağırlıklı olarak genç isimlerin yer aldığı milli takım, Giovanni Guidetti gibi uluslararası alanda ün salmış bir voleybol adamına emanet.

Türkiye'de uzun yıllardır görev yapan Guidetti , enerjisi, taktik bilgisi, oyuna müdahaleler ile Avrupa Şampiyonası'nda filenin sultanlarının madalyaya uzanmasını sağlamaya çalışacak.

Kaynak: TRT SPOR