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Xavi Hernandez koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'ın teknik direktörü Xavi Hernandez, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
İspanyol teknik adam, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve protokoller gereği karantinaya alındığını belirtti.
Sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden 40 yaşındaki Xavi, "Sağlık otoriteleri izin verdiğinde günlük rutinime ve çalışmaya dönmek için çok istekli olacağım." ifadelerini kullandı.
Barcelona'nın efsane isimlerinden olan Xavi, geçen yıl El Sadd'da futbolu bırakmış ve Katar ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.
Etiketler: Xavi Hernandez koronavirüsSon Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 18:16
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