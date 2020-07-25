Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın yapılması planlanan festival, koronavirüs salgınındaki öngörülemeyen vaka artışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Açıklamada festivalin düzenleneceği tarihle ilgili bilgilendirmelerin Erciyes AŞ sosyal medya hesaplarından duyurulacağı kaydedildi.