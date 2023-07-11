Parçalı Bulutlu 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 11.07.2023 19:35

Wimbledon'da dünya 1 numarası Swiatek'i eleyen Svitolina yarı finale kaldı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınların dünya 1 numarası Iga Swiatek'i 2-1 yenen Elina Svitolina, yarı finale yükseldi.

Wimbledon'da dünya 1 numarası Swiatek'i eleyen Svitolina yarı finale kaldı
[Fotograf: AA]

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 9. gününde tek kadınların çeyrek final maçları yapıldı.

Dört kez grand slam şampiyonu Polonyalı Swiatek, turnuvaya özel davetle katılan dünya 76'ncısı Ukraynalı Svitolina ile karşılaştı. İki saat 51 dakika süren maçta rakibini 7-5, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Svitolina, 2019'un ardından bir kez daha Wimbledon'da yarı finale çıktı.

Günün diğer maçında ise dünya 42 numarası Çek Marketa Vondrousova, 4 numaralı seribaşı Jessica Pegula ile korta çıktı. ABD'li rakibini bir saat 55 dakika sonunda 6-4, 2-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup eden Vondrousova, Wimbledon'da ilk defa son 4 arasına kaldı.

Turnuvanın yarı finalinde Svitolina ile Vondrousova eşleşti.

ETİKETLER
Tenis
Sıradaki Haber
Gençlik ve Spor Bakanı Bak milli atlet Muhammet Khalvandi'yi tebrik etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:30
Bakan Özhaseki, Suudi Arabistanlı Bakan Al Hogail ile görüştü
20:28
Zelenskiy: NATO Ukrayna’ya güvenlik sağlayacak, Ukrayna NATO’yu daha güçlü kılacak
20:25
Fransız milletvekili Portes, İçişleri Bakanı Darmanin'i "polis şiddetinin bakanı" olarak görüyor
20:23
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham'dan Türkiye'nin NATO'ya katkısına övgü
20:14
Van'da 1 asker şehit oldu
20:26
NATO Vilnius Zirvesi Bildirisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kristersson anlaşması memnuniyetle karşılandı
Hindistan'da muson yağışları etkili oldu
Hindistan'da muson yağışları etkili oldu
FOTO FOKUS
Samsun'da sağanak nedeniyle biriken su duvarı yıktı
Samsun'da sağanak nedeniyle biriken su duvarı yıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ