Açık 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 15.07.2023 17:33

Wimbledon'da Çek Marketa Vondrousova şampiyon oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Tunuslu Ons Jabeur'ü 2-0 yenen Çek Marketa Vondrousova, şampiyon oldu.

Wimbledon'da Çek Marketa Vondrousova şampiyon oldu
[Fotograf: AA]

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek kadınlar finalinde, 6 numaralı seribaşı Jabeur ile dünya 42 numarası Vondrousova karşılaştı.

Karşılıklı servislerin kırıldığı ilk sette 4-2 geriye düşmesine rağmen 6-4'lük sonuçla galip gelen Vondrousova, mücadelede 1-0 öne geçti.

İkinci sete servis kırdırarak giren Jabeur, sonrasında toparlanarak durumu 3-1 yaptı. Jabeur'ün maç boyunca yaptığı kritik hataları iyi değerlendiren Vondrousova, bu kez de 3-1'den geri dönmeyi başardı. İkinci seti de 6-4 kazanan Çek tenisçi, bir saat 20 dakika süren maçtan 2-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Vondrousova, 2019 Fransa Açık'tan sonra kariyerindeki ikinci grand slam finalinde ilk şampiyonluğunu yaşadı. Çek raket, açık dönemde seribaşı olmadan Wimbledon şampiyonluğu elde eden ilk kadın tenisçi oldu. Vondrousova ayrıca kadınlarda en düşük dünya sıralamasıyla Wimbledon şampiyonluğu yaşayan tenisçi unvanını aldı.

Jabeur ise Wimbledon'da üst üste iki olmak üzere kariyerinin üçüncü grand slam finalini de kaybetti.

ETİKETLER
Tenis
Sıradaki Haber
Milli sporcular Berke Akçam ve İsmail Nezir Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda finalde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:00
Kuveyt Arap ülkeleri arasında obezitede ilk sırada yer alıyor
18:44
Gökçeada'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
18:43
Eski Yüreğir Kaymakamı dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı
18:40
15 Temmuz Demokrasi Müzesi bugün çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı
18:25
Zelenskiy'den Güney Kore'ye Ukrayna için güvenlik garantilerine katılmaya davet
18:27
Düzce'de ahırda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
Ukraynalı kadınlar cephede görev almak için hazırlık yapıyor
Ukraynalı kadınlar cephede görev almak için hazırlık yapıyor
FOTO FOKUS
15 Temmuz'da hainlere direnirken vuruldu: 7 yıldır o mermiyle yaşıyor
15 Temmuz'da hainlere direnirken vuruldu: 7 yıldır o mermiyle yaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ