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AA
HABER GİRİŞ
15.07.2023 16:35
, 15.07.2023 16:39
SON GÜNCELLEME
15.07.2023 16:39
Fenerbahçe Brezilyalı futbolcu Rodrigo Becao ile anlaştı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Brezilyalı futbolcu Rodrigo Becao ile anlaştıklarını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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