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Wigan Athletic iflasın eşiğinde
İngiltere Championship ekiplerinden Wigan Athletic'in iflas ile karşı karşıya kaldığı, yönetimine kayyum atandığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle yaşanan finansal krizin kulüp yönetimine kayyum atanmasını gerekli kıldığı bildirildi.
Kulübün yeni yöneticileri olarak Paul Stanley, Dean Watson ve Leeds United'ın eski başkanı Gerald Krasner'ın atandığı aktarıldı.
İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) internet sitesinde yapılan açıklamada da Wigan Athletic'in 12 puanının silineceği kaydedildi.
Wigan, 24 kulübün mücadele ettiği İngiltere Championship'te 50 puanla 14. sırada yer alıyor.
Etiketler: Wigan Athletic İngiltere ChampionshipSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 17:14
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