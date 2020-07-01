Barcelonanın parlayan yıldızı Lionel Messi, bir kez daha futbola damga vurdu.

Arjantinli futbolcu, Atletico Madrid maçında attığı golle 700'ler kulübüne adını yazdırdı.

Lionel Messi, La Liga'nın 33. hafta maçında Atletico Madrid'e attığı golle tüm kariyerindeki 700. golünü kaydetti.

Kariyerindeki 700 golün 630. Barcelona formasıyla kaydeden Messi, 70 tanesini Arjantin Milli Takımı ile attı.

Romario, Josef Bican, Gerd Müller, Pele, Ferenc Puskas, Cristiano Ronaldo, kariyerinde 700 gol barajına ulaşan diğer isimler.