Galatasaray bu sezon rakiplerinin yanısıra sakatlıklarla da mücadele ediyor. Sarı kırmızılılarda sakatlık kervanına katılan son isim Mario Lemina oldu.

Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Lemina'nın arka adalesinde problem olduğu belirtildi. Trabzonspor'a karşı oynama ihtimali düşük olan Gabonlu futbolcu, şimdiye kadar farklı sakatlıklardan dolayı 13 maç kaçırdı.

Galatasaray'da bu sezon sakatlık sıkıntısı Christian Lyundama ile başladı. 18 Kasım'da milli maçta ön çapraz bağları kopan 26 yaşındaki futbolcu sezonu kapattı.

Florin Andone de ligin ilk yarısında oynanan Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlandı. İç bağları yırtılan Rumen oyuncu 3 ay sahalardan uzak kaldı. Sahalara dönen 27 yaşındaki futbolcu, pandemi sonrası Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlıkla Galatasaray macerasını noktaladı.

Radamel Falcao da bu sezon sakatlık sorunlarıyla uğraştı. Kolombiyalı yıldız ilk olarak geçen yıl Ekim ayında aşil tendonunda yaşadığı problem nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldı.

19'uncu haftada İttifak Holding Konyaspor maçında da baldırından sakatlanan yıldız futbolcu 3 hafta sonra sahalara tekrar döndü. Radamel Falcao son olarak pandemi sonrası Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemedi. Falcao yaşadığı bu sakatlıklarla ligde 10 maçta oynama şansı bulamadı.

Galatasaray'a bir kötü haber de Marcao'dan geldi. Antrenmanda sol yan bağları zedelenen Brezilyalı stoper, yaklaşık 1 aydır formasından uzak.

Sarı kırmızılılar sakatlık konusunda son yılların en büyük şokunu ise Fernando Muslera ile yaşadı. Uruguaylı file bekçisinin, Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe sonucu kaval kemiği kırıldı. 34 yaşındaki kaleci, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak.