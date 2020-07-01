Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Formula 1'de 11. yarış olarak planlanan Avusturya etabı açılış mücadelesi olarak belirlendi.

Spielberg kentindeki Red Bull Ring pistinde son hazırlıklar yapılıyor.

Salgın nedeniyle izleyici alınmayacak. Pist ve çevresinde de hijyen ve sosyal mesafe kuralları geçerli olacak.

Bu arada meteoroloji yetkilileri kentte organizasyon sırasında fırtına olabileceğini açıkladı.

Formula 1'de sezonunun ilk yarışı olan Avusturya Grand Prix'i 5 Temmuz Pazar günü saat 16.10'da başlayacak.