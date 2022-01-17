Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçlar 18-20 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet, VakıfBank, CEV Kupası'nda Spor Toto, Galatasaray HDI Sigorta ve CEV Challenge Kupası'nda Halkbank temsil edecek.

Not: Halkbank-Union Raiffeisen Waldviertel eşleşmesindeki her iki karşılaşmada iki kulübün anlaşması gereği Ankara’da oynanacak.