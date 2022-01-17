Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Voleybolda Türk takımları Avrupa sahnesine çıkacak
Türkiye'yi 2022 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda kadınlar ve erkekler kategorilerinde temsil eden kulüplerin Avrupa sahnesi 18 Ocak Salı günü başlıyor.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçlar 18-20 Ocak tarihlerinde oynanacak.
Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet, VakıfBank, CEV Kupası'nda Spor Toto, Galatasaray HDI Sigorta ve CEV Challenge Kupası'nda Halkbank temsil edecek.
Not: Halkbank-Union Raiffeisen Waldviertel eşleşmesindeki her iki karşılaşmada iki kulübün anlaşması gereği Ankara’da oynanacak.
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