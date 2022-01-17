Yurt dışında forma giyen milli futbolcular birbirlerine rakip oldu.

Fransa Lig 1'de Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'li Lille'i ağırladı. 1-1 sona eren karşılaşmada fileleri havalandıran Cengiz Ünder, 16 lig maçında 6 gole ulaştı.

Marsilya taraftarı, 44 yıl sonra geçen hafta Bordeaux deplasmanında galibiyeti getiren golü atan milli futbolcuya hazırladığı Türk bayrağı koreografisi ile teşekkür etti.

Lille'de Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı, Burak Yılmaz 72. dakikada oyundan çıktı.

Hakan Merih'e, Mert Kaan'a konuk oldu

İtalya Ligi Serie A'da Atalanta, lider Inter'i konuk etti. Şampiyonluk yarışını sürdüren iki takımın mücadelesinde gol sesi çıkmadı.

Merih Demiral karşılaşmada 90 dakika forma giydi, Hakan Çalhanoğlu 66 dakika sahada kaldı.

Serie A'daki bir diğer karşılaşmada Hellas Verona, deplasmanda Sassuolo'yu 4-2 yendi. Ev sahibi ekipte Mert Müldür 66 dakika forma giyerken, Kaan Ayhan 81. dakikada oyuna dahil oldu.

Bir dönem Galatasaray'da top koşturan Koray Günter ise Hellas Verona adına 90 dakika sahada kaldı.