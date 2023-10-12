Voleybolda Sultanlar Ligi'ne ve kadın milli takımlarına yeni sponsor

Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen imza törenine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet Kaptanı Eda Erdem Dündar ve Sultanlar Ligi takımlarının oyuncuları katıldı.

Cumhuriyetin 100. yılında toplumu daha güzel yarınlara hazırlamak için çalıştıklarını vurgulayan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, bu kapsamda kadın voleybolunda iş birliğinde imza atmanın gururu yaşadıklarını söyledi.

Aksoy, Vodafone'un uzun yıllar futbol, maraton ve espor gibi farklı branşlara destek olduğunu hatırlattı.

"Türkiye'yi dünyada sporun öncü ülkelerinden birisi yapmak istiyoruz. Bugüne kadar sponsorlukların tamamında pek çok iş birliğine imza attık, pek çok projeyi hayata geçirdik. Kadın voleybolu Türkiye'de tüm branşlar arasında en çok izlenen ikinci branş. Futbolun ardından kadın voleybolu geliyor. Biz de Cumhuriyetin 100. yılında bizlere böyle büyük başarılar yaşatan kadın sporcularımızın yanında oluyoruz. Kadın milli takımlarımızda her yaş grubunun giydiği formaların göğsünde Vodafone olacak. Sultanlar Ligi'nin de isim sponsorluğunu üstlendik. Ligin logosunu da güncelliyoruz. Sözleşmemiz 3 yıllık, 2026 yılının ekim ayına kadar sürecek. Dünyada kadın voleyboluna yapılan en büyük desteği vermiş oluyoruz. Sponsorluğumuzun milli takımlarımıza ve ligimize şans getirmesini diliyoruz."

Aksoy, Beşiktaş ile anlaşmalarının sona ermesi hakkında da konuştu.

"Beşiktaş ile iş birliğimiz 10 yıl sürdü. Bu 10 yılda amacımız aynı zamanda stadı sporun dijital merkezi haline getirmekti. Statta kurduğumuz pek çok aktiviteyle sanatın ve müziğin de dijitalleşmesini sağladık. Türkiye Voleybol Federasyonuyla yaptığımız görüşmelerimiz 1 yıllık bir sürece dayanıyor. Markamıza uygun iş birliği olarak baktığımızda bu iş birliğinin çok anlamlı olacağını düşündük. Bir yerden çıkış, başka bir yere giriş diye bakmıyoruz. Beşiktaş ile anlaşmamız sona ermişti. Burada herkese ilham veren bir takım ve federasyon var. Dünya şampiyonu olunduğu zaman 'Yapılabilirmiş' demekten çok o sporculara sormak lazım. Bu şampiyonluğun altında gözyaşı, emek var."

Üstündağ: Dünya 1 numarasıyız ama orada durmak daha zor

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vodafone'un dünya devi olduğunu, Türk voleybolunun da dünyanın 1 numarası olduğunu dile getirerek "Dünyanın iki 1 numarasının iş birliği" ifadelerini kullandı.

Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu yaz dünyada 3 şampiyonluk ve 5 ödül aldığının altını çizdi.

"Milletler Ligi'nde şampiyon olduk, dünya lideri olduk. İkinci ile aramızda 39,5 puan fark var. Bu bambaşka bir gurur. Avrupa Şampiyonası'nda 2 finalimiz vardı, gözyaşımız vardı. Şimdi mutluluk gözyaşlarını yaşadık. Olimpiyata katılmak için 24 takımın katıldığı organizasyonda takımımız namağlup birinci oldu. Burada 2 ödül aldık, hem olimpiyatlara katıldık hem de Dünya Kupası aldık. Ben bütün paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Vodafone artık yol arkadaşımız, değer ortağımız ve Türk voleybolunun önemli destekçisi. Titiz bir çalışmayla dünya ve Avrupa'da en iyi lige sahip olan Türkiye ve dünya 1 numarası olan milli takımın, 3 yıl zirvede olacağına inanıyorum. Şimdi işimiz çok zor. Ben bunu evlatlarımın gözünün içine bakarak söylüyorum, biz dünya 1 numarasıyız ama orada durmak daha zor. Yine de sultanlarımız orada durmayı da en iyi şekilde başaracaktır. Filenin Sultanları burada, kulüp temsilcileri burada. Biz birlikte olmazsak başaramayız. Türkiye Voleybol Federasyonunun başardığı en büyük işlerden birisi, kulüp-federasyon ilişkilerinin bu seviyeye çıkması. Yolun başındayız ve daha güzel günler bizi bekliyor. İnşallah hep birlikte bu başarılara devam edeceğiz."

"Zor olanı başardık"

Üstündağ, Türkiye'nin 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla birlikte düzenleyecek olması hakkında da konuştu.

"Spor adamı olarak gurur ve mutluluk duydum. Ülkemiz için önemli. Hayırlı olsun. Ben genel kurulda 'Ben, şahsım ve ekibim yola çıkıyoruz, bir göreve talibiz. Telefonumuz hep açık.' demiştik. Bu durum voleybol camiası için de geçerlidir, spor adamı olarak kapımı çalan herkes için geçerli. Ömrümü spora verdim. Türkiye Futbol Federasyonunda da malum süreçte görev yapan yöneticilerden biriyim. Kim ne zaman kapımı çalarsa, sonuna kadar elimle değil gövdemle göreve hazırım."

Üstündağ, hedeflenen başarılar hakkında da konuştu.

"Hayali, hedefi, heyecanı olmayan başaramaz. Bu camiada yol arkadaşım olan bütün paydaşlarda bunu gördüm. Zor olanı başardık, daha zorunu da başaracak güçteyiz. Bir önceki olimpiyatı 5. sırada tamamladık. Madalyayı kaçırdık. Ben hep bu sene gibi yaşamak istiyorum. Güzel bir yıl geçirdik ve rahat uyuyorum. Son topa kadar uyuyamıyordum ama ondan beri rahat uyuyorum. Bunları yapmak için çok çalışmak lazım. Bunu başaracak güçteyiz."

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, gerçekleştirilen sponsorluk nedeniyle çok heyecanlı ve Türk kadınının gücünü bütün dünyaya gösteren sporcuların yanlarında oldukları için mutlu olduklarını açıkladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar da anlaşmanın iki taraf için çok iyi olacağının altını çizdi.

"Cumhuriyetin 100. yılında milli takım olarak çok önemli işlere imza attık. Bu da önümüzdeki başarıların başlangıç hikayesiydi. Bu anlaşma sadece iş birliği değil, aynı yapıdaki iki markanın uzun soluklu yol arkadaşlığı olacak."

Eda Erdem Dündar, Vodafone CEO'su Engin Aksoy'un, Türkiye'de futbolun ardından en çok izlenen spor dalının kadın voleybolu olduğunu söylemesi hakkında da konuştu.

"Yıllardır Türk sporu ve kadın voleybolu için uğraşıyoruz. Nihayet emeklerimizin karşılığını görmek ve arkamıza bütün bir ülkeyi almak paha biçilemez bir şey. Hayallerimiz bitmiyor. Şu anda dünya 1 numarasıyız ve önemli olan orada kalmak. Benim şahsi hayalim, olimpiyatlarda kürsüde olmak. Gözlerimi kapattığımda hep bu aklıma geliyor. İnşallah bunu başarabiliriz."

Açıklamaların ardından imzalar dijital olarak atıldı. Plaket takdimi ve fotoğraf çekimi ile basın toplantısı sona erdi.