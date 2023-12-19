Voleybolda Galatasaray HDI Sigorta Penzügyör SE'yi yendi

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final (Son 16) turu rövanş maçında Penzügyör SE'yi 3-0 yendi.
Deplasmanda oynanan ilk maçı da 3-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, adını çeyrek finale yazdırdı.
Galatasaray HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Hadrava, Onur Günaydı, Çağatay Durmaz, Zimmermann, Mijailovic (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Selim Kalaycı, Aykut Acar)
Penzügyör SE: Rasa, Keen, Solti, Mihalovits, Kovacs, Kiss (Feliciano, Majors, Szekely, Kozhuharov)
Setler: 25-12, 25-18, 25-20
Süre: 65 dakika (18, 22, 25)
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Istref Elezaj (Kosova), Cesare Armandola (İtalya)