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Spor
AA 19.12.2023 21:04

Voleybolda Galatasaray HDI Sigorta Penzügyör SE'yi yendi

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final (Son 16) turu rövanş maçında sahasında Macaristan temsilcisi Penzügyör SE'yi 3-0 yendi.

Voleybolda Galatasaray HDI Sigorta Penzügyör SE'yi yendi
[Fotograf: DHA]

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final (Son 16) turu rövanş maçında Penzügyör SE'yi 3-0 yendi.

Deplasmanda oynanan ilk maçı da 3-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, adını çeyrek finale yazdırdı. ​​​​​​​

Galatasaray HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Hadrava, Onur Günaydı, Çağatay Durmaz, Zimmermann, Mijailovic (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Selim Kalaycı, Aykut Acar)

Penzügyör SE: Rasa, Keen, Solti, Mihalovits, Kovacs, Kiss (Feliciano, Majors, Szekely, Kozhuharov)

Setler: 25-12, 25-18, 25-20

Süre: 65 dakika (18, 22, 25)

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Istref Elezaj (Kosova), Cesare Armandola (İtalya)

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