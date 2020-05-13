Voleybolda gelecek sezon Avrupa’ya gidecek ekipler, Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi sezon sıralamasına göre olacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kadar gelen lig lideri Vakıfbank, gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek.

Vakıfbank'ın ardından gelen Eczacıbaşı Vitra ve Fenerbahçe Opet de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bu sezon son 32 turunda CEV Kupası'ndan elenen lig dördüncüsü Galatasaray HDI Sigorta yine bu kupada ter dökecek.

Genç bir kadroyla sürpriz bir çıkış yapan Atlasglobal Yeşilyurt ise Challenge Kupası'nda mücadele edecek. Erkeklerde lig lideri son şampiyon Fenerbahçe HDI Sigorta ve lig ikincisi Arkas Spor, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak.

Cev Kupası'nda yarı finale yükselen Galatasaray HDI Sigorta ile lig dördüncüsü Spor Toto, Cev Kupası'nda yer alacak. Lig beşincisi Ziraat Bankası da ülkemizi Challenge Kupası'nda temsil edecek.