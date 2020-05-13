Ligde 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 14 puanla 16. sırada düşme hattında tamamlayan Akdeniz temsilcisi, ara transfer döneminde aralarında Lukas Podolski, Adis Jahovic, Sinan Gümüş'ün de yer aldığı önemli isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

Süper Lig'in ikinci yarısına teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde başlayan ve sergilediği başarılı performansla çıkışa geçen kırmızı-beyazlılar, geride kalan 26 hafta sonunda puanını 30'a yükseltti, düşme hattından uzaklaşıp 11. sıraya çıktı.

İlk yarı puanını 9 haftada geçti

Ligin ikinci yarısına sahasında Göztepe'ye 3-0 yenilerek başlayan ve ardından yakaladığı seriyle son 8 maçını kaybetmeyen Antalyaspor, Yukatel Denizlispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi, İttifak Holding Konyaspor'la 0-0, Hes Kablo Kayserispor'la 2-2, Fenerbahçe ile 2-2, Gençlerbirliği'yle de 1-1 berabere kaldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada gruplar halinde çalışmalarına devam eden Fraport TAV Antalyaspor, Türkiye Futbol Federasyonunun ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı alması üzerine ilk maçında 27. hafta mücadelesinde rakip sahada Beşiktaş ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın ardından iç sahada Çaykur Rizespor'u ağırlayıp, daha sonra Gaziantep FK'ye konuk olacak Antalyaspor, bu maçlarında da yenilgi yüzü görmemesi halinde 11 karşılaşmayla kendi tarihindeki en uzun yenilmezlik serisine ulaşacak.

En uzun yenilmezlik serisi 2006-2007 sezonunda

Kırmızı-beyazlı ekip, en son 2006-2007 sezonunda yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisini geliştirmek istiyor. Akdeniz temsilcisi, söz konusu sezonun 19. ve 28. haftaları arasında oynadığı maçlarda kaybetmemişti.

Antalyaspor, bu karşılaşmalardan Sakaryaspor, Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe ve Vestel Manisaspor'u 1-0 yendi, Denizlispor'la 1-1, Gaziantepspor'la 0-0, Kayserispor'la 4-4, Ankaraspor'la 1-1, Bursaspor'la 0-0 berabere kaldı.

Süğlün: Yakaladığımız iyi havayı sürdürmek istiyoruz

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Covid-19 salgını nedeniyle liglere verilen arada, futbolcularının alınan tedbirler kapsamında bulundukları şehirlerden ve ülkeden telekonferans sistemiyle antrenman programına katıldıklarını anımsattı.

Süğlün, aynı anda iki ülke, 6 şehirden 25 kişinin evlerinden online olduğu idman programının eğlenceli geçtiğini aktardı.

"Lige yeniden başlama tarihinin açıklanmasının ardından çalışmalarımızı yine büyük bir disiplin içerisinde sürdürüyoruz. Fraport TAV Antalyaspor olarak Süper Lig'de bu sezon son 8 hafta üst üste maç kaybetmedik. Takımımız iyi yolda. Yenilmezlik serimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Yakaladığımız iyi havayı sürdürmek istiyoruz. Yeni tip koronavirüs salgınının en kısa sürede bitmesi ve liglerimize seyirciyle birlikte dönmemiz en büyük dileğimizdir."