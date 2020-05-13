Kulüpler Soma'yı unutmadı
Spor kulüpleri Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te gerçekleşen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçiyi andı.
Trabzonspor Kulübü, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçi anısına paylaşımda bulundu.
Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından, "Soma" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Hayatını kaybeden madencilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.
#Soma'da hayatını kaybeden madencilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/tdVmVtfQ1X— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal (@Trabzonspor) May 13, 2020
Fenerbahçe
Fenerbahçe Kulübü, Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te gerçekleşen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçi anısına bir paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında "13 Mayıs 2014, Soma" mesajına yer verildi.
13 Mayıs 2014#Soma pic.twitter.com/PDFwF46o0K— Fenerbahçe SK - #EvdeKal (@Fenerbahce) May 13, 2020
Galatasaray
Galatasaray Kulübü, Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te gerçekleşen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçiyi andı.
Sarı-kırmızılı kulüp Twitter hesabından "6 yıl önce bugün Soma'da yaşanan facia sonucu yaşamlarını yitiren 301 madencimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." mesajına yer verdi.
6 yıl önce bugün #Soma'da yaşanan facia sonucu yaşamlarını yitiren 301 madencimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. #GünKömürKarası pic.twitter.com/Oi21dlkJVe— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 12, 2020
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü Kulübü, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçi anısına paylaşımda bulundu.
Başkent ekibin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "6 yıl önce Soma'da yaşanan facia sonucu yaşamlarını yitiren 301 madencimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
6 yıl önce #Soma'da yaşanan facia sonucu yaşamlarını yitiren 301 madencimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/fXW24VSFii— MKE Ankaragücü #EvdeKal (@Ankaragucu) May 13, 2020
Beşiktaş
Beşiktaş Kulübü, Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçi anısına paylaşımda bulundu.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "6 yıl önce bugün Soma'da yaşamını yitiren 301 madencimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Gün kömür karası." ifadelerine yer verildi.
6 yıl önce bugün #Soma'da yaşamını yitiren 301 madencimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 13, 2020
Gün kömür karası. pic.twitter.com/aN9CrcJwJO
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