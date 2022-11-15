Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Ligin geride kalan 4 haftasında iki takım da oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. İki ekibin de 12'şer puanı bulunurken, Eczacıbaşı Dynavit averajla ilk sırada, VakıfBank ise 3. basamakta yer alıyor.