Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Voleybol derbisinde Eczacıbaşı, VakıfBank'ı konuk edecek
[AA arşiv]
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasındaki derbide yarın Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı ağırlayacak.
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.
Ligin geride kalan 4 haftasında iki takım da oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. İki ekibin de 12'şer puanı bulunurken, Eczacıbaşı Dynavit averajla ilk sırada, VakıfBank ise 3. basamakta yer alıyor.
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