Infantino, dün yapılan resmi yemek öncesinde Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulundu.

FIFA Başkanı futbolun bir spordan fazlası olduğunu ifade ederek dünya çapında büyük sosyal etkisi olduğunu belirtti.

"Çatışmaları sona erdirmeye başlamak için bu fırsatı değerlendirelim"

FIFA Başkanı futbolun dünyayı birleştirdiğini vurguladı.

"Hepinizden ricam, Dünya Kupası sırasında 1 ay süreyle geçici bir ateşkesin düşünmenizdir. Siz dünya liderlerisiniz, tarihin gidişatını etkileme yeteneğiniz var. Öyleyse, çatışmaları sona erdirmeye başlamak için bu fırsatı değerlendirelim."

FIFA bugün itibariyle 'Futbol, Dünyayı Birleştirir' kampanyası başlattı ve tanıtım videosunda dünyaca ünlü futbolcular Ronaldo, Messi, Benzema, Neymar ve Lewandowski de yer aldı.