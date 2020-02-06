Voleybol, kuşkusuz Türkiye'nin en başarılı olduğu spor dallarından biri. Ebrar Karakurt da, senelerdir aksamayan bu sistemin son parçalarından.

2000 doğumlu olmasına rağmen hem VakıfBank'ın hem de Filenin Sultanları'nın yıldızı haline gelen Ebrar, farklı tarzından eksilmeyen başarılara kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Genç voleybolcu, saha içi taktiklerini yavaş yavaş anlamaya bşaladığını belirtirken, kadın voleybolunun tamamen psikolojik bir savaş olduğunu, adrenalinin de yüksek olmasının sebebinin bununla bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Ebrar, adrenalin yüksekliğinin kendisine yakıştığını ifade ederken, geçmiş jenerasyonlara selam göndermeyi de unutmuyor.