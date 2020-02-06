Antalya'da gol sesi çıkmadı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor 0-0 berabere kaldı.
Mücadelenin rövanşı Sivas'ta 13 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
3. dakikada ceza sahasına giren Hakan Özmert'in şutunda, top Demir Grup Sivasspor savunmasından sekerek kornere gitti.
19. dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
32. dakikada Yatabare'nin ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Yasin Öztekin, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Ferhat Kaplan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
KIRMIZI KART 41. dakikada Demir Grup Sivasspor 10 kişi kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Isaac Cofie'nin Eren Albayrak'a sert müdahalesini şiddetli faul olarak değerlendirip, bu oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
49. dakikada Harun Alpsoy'un ceza yayı gerisinden şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural yatarak topu kontrol etti.
74. dakikada Hakan Özmert'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Salih Dursun'un kafa şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
80. dakikada Skuletic'in kafayla aşırtma pası sonrası ceza sahasında kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan Yatabare'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşma golsüz sona erdi.
Stat: Antalya
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Erdinç Sezertam
Antalyaspor: Ferhat, Salih, Charles, Ersan (Dk. 85 Bünyamin Balcı), Eren, Harun (Dk. 77 Chico), Hakan, Ufuk, Ndinga, Doğukan (Dk. 60 Amilton), Gustavo Blanco
Demir Grup Sivasspor: Ali, Papp, Camara, Caner, Ziya, Cofie, Hakan, Mert Hakan (Dk. 90+1 Uğur Çiftçi), Erdoğan (Dk. 66 Petar Skuletic), Yasin (Dk. 46 Fatih Aksoy), Yatabare
Kırmızı kart: Dk. 41 Cofie (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kart: Dk. 72 Fatih Aksoy, Dk. 86 Skuletic (Demir Grup Sivasspor)
- 22:36
- 22:28
- 22:10
- 21:58
- 21:54