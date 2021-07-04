Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 23:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vitor Pereira sağlık kontrolünden geçti
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe'de yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Vitor Pereira ile yardımcıları, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan Portekizli teknik adam ile yardımcılarının; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği bilgisi paylaşıldı.
Pereira ile yardımcılarının sağlık kontrollerinin, akciğer ve efor testleriyle tamamlandığı aktarıldı.
Etiketler: Fenerbahçe
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