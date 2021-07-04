Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek şampiyon oldu
[Fotoğraf: AA]
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Portekiz'de düzenlenen ATP Challenger turnuvası Porto Open'da şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Altuğ Çelikbilek, tek erkekler finalinde Fransız Quentin Halys ile karşılaştı.
Halys'i 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli tenisçi, toplamda altıncı, ATP Challenger seviyesinde ilk şampiyonluğunu elde etti.
Son Haberler
- 21:41
- 21:32
- 20:50
- 20:20
- 20:10
Sıradaki Haber
İpek Öz finalde kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz