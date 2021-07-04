Beşiktaş, Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekip, "Tüyler diken diken" sloganıyla yayınladığı açıklama videosunda, Salih Uçan'ın yıllar önce Bucaspor formasıyla Beşiktaş deplasmanına gelişi ve maç sonu ropörtajında atmosfere hayran kaldığını dile getirmesine atıfta bulundu.

Salih Uçan, transfer duyurusunda şu ifadeleri kullandı:

"Yaşım çok küçük... İlk 'vaov!' dediğim anı söyleyeyim. Bucaspor'da oynuyorum, ikinci yarının ilk maçı... Takım Süper Lig'de. Ben yedeğim ve Beşiktaş'a karşı oynuyoruz. Orada ısınırken Beşiktaş taraftarları Quaresma'ya öyle bir bağırdılar ki, neredeyse kulaklarımı kapatıyordum. Tüylerim diken diken oldu. Merhaba Beşiktaş, ben Salih Uçan. Şimdi, tüylerimin diken diken olduğu yerdeyim."