Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 20:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İpek Öz finalde kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da düzenlenen Wroclaw World Cup'ta ikinci oldu.
Tek kadınlar yarı finalinde 1 numaralı seribaşı Macar Reka Luca Jani'yi 2-0 yenen İpek, finalde Fransız Chloe Paquet ile karşılaştı.
İpek, rakibine 6-4, 3-6 ve 3-6'lık setlerle 2-1 yenildi.
Milli tenisçi, çiftlerde de İtalyan partneri Nuria Brancaccio ile ikincilik elde etti.
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