Vitor Hugo attı Trabzonspor kazandı
Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.
Trabzonspor, Hatay deplasmanında tek golle kazandı. Trabzonspor'a üç puanı getiren golü 74. dakikada Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo kaydetti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde mağulubiyet görmeyen Trabzonspor, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.
Avcı, Özkan Sümer'den sonra Trabzonspor'da deplasmanda çıktığı ilk 3 lig maçında gol yemeyen ilk teknik direktör oldu.
Bordo-mavili ekip bu galibiyetle 20 puana yükseldi. Atakaş Hatayspor ise 21 puanda kaldı.
Karşılaşma öncesi, Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsanelerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Trabzonspor, geçen sezon sonunda lige yükselen Atakaş Hatayspor ile Süper Lig'de ilk maçını yaptı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
4. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ortasında Diouf, topa dokunamadı. Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
5. dakikada ev sahibi ekibin atağında sol taraftan içeri sokulan Boupendza son çizgiye inmek isterken Edgar ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hataysporlu oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, devam kararı verdi.
16. dakikada sol kanattan içeri gönderilen topu kontrol eden Nwakaeme, meşin yuvarlağı Djaniny'e aktardı. Djaniny'in boş pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Munir gole izin vermedi.
20. dakikada Atakaş Hatayspor'un atağında ceza sahası dışından Akintola'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
27. dakikada Ekuban'ın ortasında savunmanın arkasına sarkan Serkan Asan'ın ön direkte yerden kestiği topa, Flavio hareketlendi. Kaleci Munir son anda topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.
42. dakikada Traore'nin derinlemesine pasıyla sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Diouf, son çizgiye inmeden vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
Müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
49. dakikada Traore'nin pasında Aabid, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
62. dakikada sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahasına giren Traore, sağ çaprazdan uzak köşeye doğru şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla direğin yanından auta gitti.
64. dakikada Katranis'in sol kanattan ortasında Diouf kale alanı önünde topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
66. dakikada konuk ekipte Nwakaeme'nin sol çaprazdan plasesinde, meşin yuvarlak auta gitti.
GOL - 74. dakikada sol kanattan Baker'ın kullandığı köşe vuruşunda Vitor Hugo kalabalık içinde çok iyi yükseldi ve kafayla topu köşeye bıraktı. 0-1
Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 85 Mirkan Aydın), Boupendza, Akintola (Dk. 77 Selim Ilgaz), Diouf
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Abdulkadir Parmak (Dk. 61 Yusuf Sarı), Flavio, Baker, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 84 Kamil Ahmet Çörekçi), Djaniny (Dk. 80 Afobe)
Gol: Dk. 74 Vitor Hugo (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 65 Munir (Atakaş Hatayspor), Dk. 90+3 Edgar (Trabzonspor)
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