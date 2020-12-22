GOL - 74. dakikada sol kanattan Baker'ın kullandığı köşe vuruşunda Vitor Hugo kalabalık içinde çok iyi yükseldi ve kafayla topu köşeye bıraktı. 0-1

16. dakikada sol kanattan içeri gönderilen topu kontrol eden Nwakaeme, meşin yuvarlağı Djaniny'e aktardı. Djaniny'in boş pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Munir gole izin vermedi.

5. dakikada ev sahibi ekibin atağında sol taraftan içeri sokulan Boupendza son çizgiye inmek isterken Edgar ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hataysporlu oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, devam kararı verdi.

Trabzonspor, geçen sezon sonunda lige yükselen Atakaş Hatayspor ile Süper Lig'de ilk maçını yaptı.

Bordo-mavili ekip bu galibiyetle 20 puana yükseldi. Atakaş Hatayspor ise 21 puanda kaldı.

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