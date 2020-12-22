Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski milli atlet koronavirüse yenik düştü
Atletizmde 400 metre engellide Türkiye şampiyonluğu bulunan eski milli sporcu Mehmet Solmaz, koronavirüs nedeniyle 64 yaşında yaşamını yitirdi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1970'li yılların rekortmen sporcusu milli atlet Mehmet Solmaz'ın İzmir'de vefat etti.
"Mehmet Solmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve atletizm camiasına baş sağlığı diliyoruz."
Solmaz'ın, dün kılınan ikindi namazına müteakip İzmir Karabağlar Paşabahçe mezarlığına defnedildiği öğrenildi.
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