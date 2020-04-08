Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Villarreal'dan sağlık çalışanlarına destek
[Fotoğraf: Villarreal Spor Kulübü]
La Liga ekiplerinden Villarreal, koronavirüs salgınında görev yapan sağlık çalışanlarına jest yaptı. İspanyol temsilcisi, tesislerinde hazırladığı yemekleri hastane görevlilerine götürdü.
İspanyol takımı Villerral, tesislerinin imkanlarını sağlık çalışanlarının hizmetine sundu. La Liga ekibi, koronavirüs salgınında fedakar bir şekilde görev yapan sağlık personeli için yiyecek hizmetinde bulunuyor.
Kulüp çalışanları, büyük bir titizlik ile hazırlayan paketleri araçlarla hastanelerin acil bölümüne götürüyor.
Onları karşılayan hastane personeli ise kendilerine gösterilen bu değer karşısında Villarrael Kulübü'ne şükranlarını alkışlarla sunuyor.
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