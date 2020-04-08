İspanyol takımı Villerral, tesislerinin imkanlarını sağlık çalışanlarının hizmetine sundu. La Liga ekibi, koronavirüs salgınında fedakar bir şekilde görev yapan sağlık personeli için yiyecek hizmetinde bulunuyor.

Kulüp çalışanları, büyük bir titizlik ile hazırlayan paketleri araçlarla hastanelerin acil bölümüne götürüyor.

Onları karşılayan hastane personeli ise kendilerine gösterilen bu değer karşısında Villarrael Kulübü'ne şükranlarını alkışlarla sunuyor.