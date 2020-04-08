Koronavirüs salgını nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalan futbolcular, çalışmalarını evlerinden sürdürüyor. Çeşitli aktivitelerle evdeki antrenmanları daha keyifli hale getirmeye çalışan yıldızlar, başlattıkları meydan okumalarla da dikkatleri çekiyor.

Futbol dünyasındaki yeni akımın mimarı ise Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli yıldız, paylaştığı video aracılığıyla mekik çekme yarışması başlattı.

Yarışmaya göre futbolcular, 45 saniyede en fazla mekiği çekmek için kıyasıya rekabet içerisine girdi.

İlk yarışmacılar arasında Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Bruno Fernandes, Dani Carvajal, Vinicus Junior ve Erling Haaland yer aldı. Galatasaraylı Radamel Falcao, Beşiktaşlı Kevin N'koudou ve Demir Grup Sivassporlu Emre Kılınç da bu akıma katıldı.

45 saniyede 141 mekik çeken Ronaldo'dan daha fazlasını yapan isim atletizm camiasından geldi. Caster Semenya, 45 saniyede 176 mekik çekerek şu ana kadar en başarılı isim oldu.