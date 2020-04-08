"Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA, Nisan'da başlamayacak." Bu cümle NBA Organizasyonu Başkanı Adam Silver'a ait.

Silver, ligin geleceğine dair soruları NBA'in sosyal medaya hesabı üzerinden cevapladı.

"Önümüzdeki bir ay boyunca karar verecek pozisyona gelmemiz mümkün değil" diyen NBA'in 1 numaralı ismi, Mayıs ayından önce ligin başlamayacağının altını çizdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Silver, bunun lig 1 Mayıs'ta başlayacak şeklinde anlaşılmaması gerektiğini de vurguladı. "Ekonomi elbette önemli ancak önceliğimiz sağlık ve güvenlik" diyen NBA'in patronu, şartlar düzelmeden ligin başlamayacağını bir kez daha belirtti.

Adam Silver'in NBA'nın devamı için birçok senaryo üzerinde çalıştıklarını belirtmesi ise tüm maçlar tek bir kentte oynanacak dedikodularını güçlendirdi.