Fenerbahçe'ye Çaykur Rizespor'dan transfer olan 25 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de bu sezon sahaya çıktığı 11 maçta 7 gol kaydetti. Bu rakam Muric'in kariyerinin en iyi başlangıcı olarak kayıtlara geçti.

Arnavutluk'ta Besa Kavaje ve Teuta Durres, Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor'da forma giyen Muric, hiçbir takımında bu kadar golcü bir başlangıç yapmadı.

Kosovalı santrfor, bu sezondan önce en iyi golcü girişini 2015-2016'da TFF 1. Lig'de Giresunspor formasıyla yaptı. Muric, söz konusu sezonun ilk 11 maçında 6 kez fileleri havalandırmış, sezonu da 17 golle tamamlamıştı.

Fenerbahçe'nin en golcüsü

Vedat Muric, bu sezon 11 maçta da forma giydiği Süper Lig'de attığı 7 golle sarı-lacivertlilerin en skorer ismi oldu.

Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor ağlarını birer kez havalandıran Muric, Kasımpaşa karşısında da 2 penaltı golüyle takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.

Muric atamazsa kazanamıyor

Fenerbahçe, Vedat Muric'in gol atamadığı maçları kazanamıyor.

Muric, Süper Lig'de geride kalan 11 haftanın 6'sında gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe, 25 yaşındaki santrforunun fileleri havalandırdığı bu 6 maçtan da sahadan 3'er puanla ayrıldı.

Kosovalı golcünün sessiz kaldığı maçlarda ise sarı-lacivertliler, galibiyet yüz göremedi. Muric'in skor üretemediği 5 maçta Fenerbahçe, 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı

Kaynak: AA