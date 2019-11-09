TRT SPOR ekibinin sorularını yanıtlayan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao transferiye ilgili Real Madrid Başkanı Perez ile aralarında geçen konuşmayı anlattı.

"Falcao'yu Real Madrid de istedi"

Falcao transferi hakkında konuşan Cengiz, "Falcao geldiği zaman ölümüne oynadı, bir ödem oluştu. Monaco'nun 9 milyon euroluk sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyerek bize geldi. Falcao büyük bir futbolcu. Buraya para için gelmedi. Real Madrid Başkanı Perez, Falcao'yu çok istediklerini ancak Galatasaray'a gitmek istediğini belirterek reddettiğini söyledi. Bize bunu direkt Perez söyledi ve bizi tebrik etti" dedi.

"Fatih Terim ile aramızda hiçbir sorun yok"

Cengiz ayrıca Fatih Terim hakkında şunları kaydetti;

"Galatasaray dinamik bir kulüp. Şartlar ve koşullar elverdiği sürece değişimler olabilir. Galatasaray'ı bölmek isteyen rakipler olabilir. Hocamızla her hafta uzun uzun görüşüyoruz. Bizim bir sorunumuz yok ve bir sorun varmış gibi gösterenlere gülüyoruz. Buna alet olanlara da hocamızla birlikte selam söylüyoruz."

Kaynak: TRT SPOR