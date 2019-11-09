Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, branşlarında bu yıl 30 bine yakın aktif lisanslı sporcu kaydı yaptıklarını belirterek, "Bu ivme devam edecek ve 2020 yılında toplam lisanslı sporcu sayımız 1 milyonu aşacaktır." dedi.

Gülkız Tulay yaptığı açıklamada, 7 yıl önce göreve başladıklarında en önemli hedef olarak altyapıyı güçlendirmeyi belirlediklerini söyledi.

Anaokullarından üniversitelere, eğitim hayatındaki çocukları satranç sporuyla buluşturduklarını dile getiren Tulay, "Devlet okullarında satranç sınıflarımızın sayısı 25 bini buldu. Türkiye genelinde neredeyse okulların yarısında satranç sınıfı açtık. Satrancı, 'Sokakta Satranç Var', 'Satranç Parkları' gibi projelerle de Türkiye’nin 81 iline, ilçelerine, köylerine taşıdık. Bugün 7’den 77’ye vatandaşlarımızın, ailelerimizin ve çocuklarımızın satranç sporuna ilgisi bizi ziyadesi ile memnun ediyor." diye konuştu.

Federasyon başkanlığının ikinci dönemini 2020 yılında dolduracağına dikkati çeken Tulay, şöyle devam etti:

"Yıl sonuna kadar da lisanslı sporcu sayımızı 1 milyonun üzerine çıkaracağız. 2013 yılında göreve geldiğimde 189 bin olan lisanlı satranç sporcusu sayısını bugün itibarıyla 913 bin 764 sayısına çıkarttık. Federasyonumuzun lisanslı sporcu sayısı gün geçtikçe artıyor. Bazen kamuoyu toplam lisanslı sporcu sayısı ile aktif lisanslı sporcu sayısını karıştırabiliyor. Özelikle satranç sporcularının sağlık raporu alma zorunluluğu nedeniyle 900 bini aşkın lisanslı sporcu sayısının 28 bine düştüğüne dair yanılgılar oluyor. Her yıl federasyonumuzun yıllık takvimi açıklandıktan sonra, yeni lisanslı sporcuları kayıt altına almaya başlıyoruz. Bizim işlemlerimiz diğer federasyonların aksine 1 Ocak’ta değil 16 Eylül’de başlıyor. Yani 2019 yılında 1,5 ay gibi kısa bir sürede 30 bine yakın yeni aktif lisanslı sporcu kaydı yaptık. Bu ivme devam edecek ve 2020 yılında toplam lisanslı sporcu sayımız 1 milyonu aşacaktır."

Sağlık raporu konusu

Gülkız Tulay, sporcu ve velilerden lisans çıkarırken en çok şikayetin sağlık raporu (sağlık belgesi) alınma zorunluluğundan geldiğini ifade etti.

Federasyon olarak kendilerinin satranç sporcusunun lisans işlemleri için sağlık raporu alınmasını gerekli görmediklerini vurgulayan Tulay, "Bu konuda ilgili kurumlara görüşlerimizi bildirdik. Sporcularımızın ve velilerimizin bu talebinin ve mağduriyetlerinin kısa sürede giderileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz"

Gülkız Tulay, Türkiye'yi satranç sporuyla buluşturmaya, uluslararası arenada madalyalar, kupalar kazanarak Türk bayrağını dalgalandırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nı Çorum'da, 38 ülkeden yaklaşık 400 katılımcıyla düzenlediklerini hatırlatan Tulay, "Dünya satranç camiasının yıllardır yakından takip ettiği organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin spor organizasyonlarında ve tesisleşmedeki başarısının artık dünya satranç camiası tarafından kanıksandığını belirten Tulay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya Satranç Federasyonu ve Avrupa Satranç Birliğinin çok önemli uluslararası turnuvalarına ev sahipliği yapıyoruz. Dünyadan binlerce sporcuyu Türkiye’ye getirerek, Türkiye’nin tanıtımına da büyük katkılar sağlıyoruz. 2020 yılında da önemli organizasyonlar gerçekleştirmeye, tüm Türkiye’yi satranç sporu ile buluşturmaya, Avrupa ve dünyada madalyalar, kupalar kazanarak bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA