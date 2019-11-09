Spor
Medipol Başakşehir'in konuğu Ankaragücü09 Kasım 2019 Cumartesi 11:22 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 11:22
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
[Fotoğraf: AA]
Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Medipol Başakşehir, haftaya 16 puanla girdi.
Son 4 maçını kazanamayan MKE Ankaragücü ise 9 puanla düşme hattında yer alıyor.
Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Bu karşılaşma öncesinde turuncu-lacivertli ekipte, İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic'in sakatlıkları sürüyor.
Kaynak: AA
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