Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde erkekler 81 kiloda tatamiye çıkan Vedat Albayrak, ilk turu bay geçti.

İkinci turda Azerbaycanlı Murad Fatiyev'i, üçüncü turda Fransız Nicolas Chilard'ı, çeyrek finalde Rus Aslan Lappinagov'u ve yarı finalde Portekizli Anri Egutidze'yi ipponla yenen milli sporcu, finalist oldu.

AVRUPA ŞAMPİYONUYUZ!



Milli judocumuz Vedat Albayrak, Avrupa Judo Şampiyonası 81 kilogram finalinde dünya 1 numarası Belçikalı Matthias Casse'ı altın skor ile yenerek Avrupa Şampiyonu oldu! pic.twitter.com/H3WMtvaSQF — TRT SPOR2 (@trtspor2) April 17, 2021

Finalde Belçikalı Matthias Casse ile mücadele eden ve rakibine altın skorda ipponla üstünlük sağlayan Vedat Albayrak, sıkletinde Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

İkinci günde tatamiye çıkan milli sporculardan erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, ilk turu maç yapmadan geçti.

Avrupa Judo Şampiyonası ödül töreninde gurur dolu anlarımız...







Avrupa şampiyonu Vedat Albayrak, İstiklal Marşımızı dinletiyor. pic.twitter.com/ospHjMiJfw — TRT SPOR2 (@trtspor2) April 17, 2021

İkinci turda Lüksemburglu Dos Santos'u, üçüncü turda Macar Miklos Ungvari'yi, çeyrek finalde Belaruslu Vadzim Shoka'yı ipponla yenen milli sporcu, yarı finale yükseldi.

Bu turda İsrailli Tohar Butbul'a normal süresi puansız geçilen müsabakada altın skorda yenilen Bilal Çiloğlu, bronz madalya için Rus Musa Mogushkov ile yaptığı karşılaşmayı da kaybetti ve beşinci oldu.

Çalan şarkı...



Altın skoru getiren bitiriş...



Ve sevinç...



Her şey mükemmel...



Avrupa Judo Şampiyonu Vedat Albayrak! pic.twitter.com/rt3trIFOaF — TRT SPOR2 (@trtspor2) April 17, 2021

Milli sporculardan kadınlar 70 kiloda Minel Akdeniz, erkekler 73 kiloda Bayram Kandemir ve 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç ise ikinci turda elendi.

[Fotoğraf: İHA]

Şampiyonanın son gününde yarın kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Cemal Erdoğan mücadele edecek.