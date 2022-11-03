İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Gregory Kurtley van der Wiel'in avukatı Acem Süleyman Alkan ile sanıkların avukatı Kübra Nur Aslan katıldı.

Bir önceki celse açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Avukat Alkan, müvekkilinin zararının giderilmediğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Aslan ise davanın soyut iddialara dayandığını savunarak davada düşme kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkları, birden fazla kez "kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis ve ayrı ayrı 31 bin 863 lira 530 kuruş adli para cezasına çarptırdı.

Davanın geçmişi

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Van der Wiel, 2017 yılında savcılığa başvurarak menajer Ümit Akbulut tarafından 4,5 milyon dolar dolandırıldığını ve tehdit edildiğini öne sürüp şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, Ümit Akbulut ile Sinan Siner'i gözaltına almıştı.

Savcılık sorgularının ardından "dolandırıcılık ve yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Akbulut ve Siner serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akbulut ve Siner'e "nitelikli dolandırıcılık" ve "tehdit" suçlarından iddianame düzenlemişti.

Bir önceki celsede esasa ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Wiel'in, danışmanlık hizmeti almak için sanıklarla tanıştığını, sanıkların kendilerini bir otelin sahibi ve dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather'ın menajeri olarak tanıttıklarını belirtmişti.

Mütalaada, Akbulut'un kendisine ait olduğunu söylediği ancak herhangi bir hissesinin bulunmadığı tespit edilen siteden Wiel'e villa satarak toplamda 3 milyon 165 bin dolar ve 743 bin avro aldığı anlatılmıştı.

Sanıkların savunmalarında suçlamaları kabul etmedikleri ve sözleşmeye göre para aldıklarını söyledikleri belirtilen mütalaada, sözleşmedeki tutarın 2 milyon dolar olarak belirlenmesine rağmen Wiel'in 3 milyon 165 bin dolar ve 743 bin avroyu sanıkların hesabına yolladığı kaydedilmişti.

Mütalaada, kendilerini bir otelin sahibi olarak da tanıtan sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri vurgulanan mütalaada, sanıkların, Wiel'in yabancı olmasından faydalanıp, kendilerini olduklarından farklı tanıtıp hileli hareketlerde bulundukları aktarılmıştı.

Mütalaada, iki sanığın "birden fazla ve zincirleme şekilde dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 17 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Mütalaada ayrıca sanıkların "tehdit" suçundan beraatlerine karar verilmesi talep edilmişti.