Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçlarıyla başlayacak 13. haftada, 5 Kasım Cumartesi günü Galatasaray-Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

5 Kasım Cumartesi:

14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)

6 Kasım Pazar:

14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

7 Kasım Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)