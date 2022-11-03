Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak.

Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Duje Strukan yönetecek.

Müsabakada Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapacak.

Fenerbahçe liderlik için sahaya çıkacak

Son müsabakalar öncesinde 11 puanla Fransa'nın Rennes takımının +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertliler, grubu zirvede bitirmek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, grubu lider bitirmek için Dinamo Kiev karşısında kazanmanın yanı sıra averajını yükseltmeye de çalışacak. Sarı-lacivertlilerin takipçisi Rennes ise AEK Larnaca ile evinde karşılaşacak.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Gustavo Henrique ve Luan Peres, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trabzonspor'dan Avrupa için ince hesap

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Robert Kempter ve Dominik Schaal olacak.

Avantaj Monaco'da

Ferencvaros'un 10 puanla lider olduğu grupta 6 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililerin öncelikle Ferencvaros maçında galip gelmesi gerekiyor. Daha sonra Trabzonspor, 7 puanla 2. sırada bulunan ve son maçta sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak Monaco'nun puan kaybetmesini bekleyecek.

Monaco-Kızılyıldız mücadelesinin berabere bitmesi durumunda Trabzonspor ikinci olarak tur biletini alacak.

Trabzonspor ve Kızılyıldız'ın kazanması durumunda ise atılan gollere bakılacak. Bordo-mavililerle, Sırbistan temsilcisinin gruptaki averajları ise eşit.

Konferans Ligi ihtimali

Trabzonspor'un, Ferencvaros'u yenmesi, Monaco da evinde Kızılyıldız'ı mağlup etmesi halinde ise Karadeniz ekibinin en iyi 3. olarak UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etme ihtimali yüksek olacak.

Trabzonspor ve Kızılyıldız'ın son maçlarından beraberlikle ayrılmaları durumunda son maçlardaki skorlara bakılacak. Trabzonspor'un kaybetmesi, Kızılyıldız'ın kazanması halinde ise Sırp ekibi ikinci olarak üst turda mücadele edecek.

Başakşehir, grup liderliği için Hearts karşısında

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 6. ve son hafta maçları da bugün yapılacak. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda İskoçya'nın Hearts takımıyla karşılaşacak. Saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi, Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

Gruptaki son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir, aynı puana sahip İtalya temsilcisi Fiorentina'nın önünde averajla lider durumda bulunuyor. İkili averajda rakibine üstünlüğü bulunan turuncu-lacivertli ekip, Hearts karşısında alacağı her türlü galibiyetle grubu lider olarak tamamlayacak. Beraberlik ya da yenilgi halinde ise Fiorentina'nın deplasmanda Letonya ekibi RFS ile oynayacağı mücadelenin sonucu grup liderini belirleyecek.

Mahmut Tekdemir ve Biglia forma giyemeyecek

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ve Lucas Biglia, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin de bu mücadelede oynama şansı bulunmuyor.

İki takım arasında İskoçya'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir, 4-0 kazanmıştı.

A Grubu'nun diğer maçında ise RFS ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Letonya'daki mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak.

Hedef liderlik ve son 16 turu

Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Medipol Başakşehir, 10 puan ve averajla aynı puana sahip Fiorentina'nın önünde lider durumda bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekip, dördüncü hafta maçlarının ardından gruptan çıkmayı garantilemişti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup liderleri, son 32 turunu oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselecek. Medipol Başakşehir'de hedef, grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmak.

İstanbul deplasmanına 6 puanla gelen Hearts'ın ise gruptan çıkma şansı bulunmuyor.

Sivasspor liderlik için Prag'da

G Grubu son maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 28. mücadelesine çıkacak.

Eden Arena'da TSİ 20.45'te başlayacak müsabakayı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Müsabakada Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Grega Kordez yapacak.

Son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyen Sivasspor, karşılaşmadan en az 1 puanla ayrıldığı takdirde grubu lider tamamlayacak.