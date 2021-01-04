Fransa'nın L'Equipe gazetesi, Beşiktaş'ın yıldız sağ beki Valentin Rosier'ın performansını onore etti. Gazete, ülke dışında oynayan Fransız oyunculardan kurduğu "haftanın 11'i" listesinde, sağ beki Rosier'a teslim etti.

Tottenham file bekçisi Hugo Lloris'le başlayan listede, Leicester City'li Wesley Fofana, Real Madrid'li Raphael Varane ve ve Frankfurt'tan Evan N'Dicka, savunma hattını Beşiktaşlı Valentin Rosier ile paylaştı.

Orta sahada, Hofenheim filelerini sarsan Baptiste Santamaria'ya yer verilen listede, Hertha Berlin'de kiralık olarak forma giyen Matteo Guendouzi, Tottenham Hotspur'dan Tanguy Ndombele ve Mahchester United'ın yıldızı Paul Pogba yer aldı.

Gazete, forvet hattında West Bromwich ağlarını iki golle sarsan Alexander Lacazette ve Wolverhampton karşısında geri dönüşü başlatan Brighton'lı Neal Maupay'e yer verdi.