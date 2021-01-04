Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 19:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a teşekkür
Fatih Karagümrük Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u ağırladıkları maçta Vodafone Park'ı kullanıma açan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür mesajı yayınladı.
Kırmızı-siyahlı ekibi açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
"Kapılarını bize açan Beşiktaş yönetimine, stadyum çalışanlarına ve Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi’ye teşekkür ederiz."
Teşekkürler Beşiktaş— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) January 4, 2021
Kapılarını bize açan @Besiktas yönetimine, stadyum çalışanlarına ve Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi’ye teşekkür ederiz. pic.twitter.com/wCBr898s76
Etiketler: Fatih Karagümrük Beşiktaş
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