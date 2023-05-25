Valencialı futbolcu Justin Kluivert'in evi soyuldu

İspanyol basınında yer alan haberlerde, La Liga'nın 36. haftasında bugün deplasmanda Mallorca ile oynayacak Valencia'nın dün akşam Palma de Mallorca'da kampta olduğu sırada Kluivert'in evi soyuldu.

Yerel saat ile 23.00 sıralarında Hollandalı futbolcunun evine giren maskeli 3 kişi evde bulunan Kluivert'in eşine ve onun annesine de saldırdı.

Hırsızlar, toplam değeri 200 bin euroyu bulan bazı değerli eşyaları, takıları ve parayı aldı. Olay sonrası şok geçiren iki kadın ilk olarak futbolcuyu aradı ve Kluivert polise haber verdi.

İspanya'da futbolcuların evlerinin soyulması olayı çok sık yaşanırken, son olarak 6 Mayıs'ta Sevilya'da oynanan Real Madrid-Osasuna Kral Kupası final maçı sırasında Real Madridli futbolcu Rodrygo Goes'in Madrid'deki evi soyulmuştu.

Ayrıca geçen yıl da Real Madridli futbolculardan Karim Benzema ve Dani Carvajal'ın da evlerine hırsızlar girmişti.