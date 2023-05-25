Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 25.05.2023 13:45

Valencialı futbolcu Justin Kluivert'in evi soyuldu

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Valencia'da forma giyen Hollandalı futbolcu Justin Kluivert'in evi soyuldu.

Valencialı futbolcu Justin Kluivert'in evi soyuldu
[AA arşiv]

İspanyol basınında yer alan haberlerde, La Liga'nın 36. haftasında bugün deplasmanda Mallorca ile oynayacak Valencia'nın dün akşam Palma de Mallorca'da kampta olduğu sırada Kluivert'in evi soyuldu.

Yerel saat ile 23.00 sıralarında Hollandalı futbolcunun evine giren maskeli 3 kişi evde bulunan Kluivert'in eşine ve onun annesine de saldırdı.

Hırsızlar, toplam değeri 200 bin euroyu bulan bazı değerli eşyaları, takıları ve parayı aldı. Olay sonrası şok geçiren iki kadın ilk olarak futbolcuyu aradı ve Kluivert polise haber verdi.

İspanya'da futbolcuların evlerinin soyulması olayı çok sık yaşanırken, son olarak 6 Mayıs'ta Sevilya'da oynanan Real Madrid-Osasuna Kral Kupası final maçı sırasında Real Madridli futbolcu Rodrygo Goes'in Madrid'deki evi soyulmuştu.

Ayrıca geçen yıl da Real Madridli futbolculardan Karim Benzema ve Dani Carvajal'ın da evlerine hırsızlar girmişti.

ETİKETLER
İspanya La Liga
Sıradaki Haber
Şampiyonlar Ligi finali 75 milyon euro getirecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:55
HDP ve Yeşil Sol Parti kararını açıkladı
14:53
Taşıdığı kamyonla birlikte köprüye sıkıştı
14:50
Kuzey Kore'den ABD, Japonya ve Güney Kore'ye "füze uyarı bilgi paylaşımı" eleştirisi
14:49
Rusya, İsveçli 5 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldı
14:47
Avrupa Uzay Ajansı, katlanabilir ve yeniden kullanılabilir ısı kalkanını test edecek
14:39
AB, Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar avrodan fazla varlığını dondurdu
Merve öğretmenin köy okulunda kurduğu atölye kadınların kazanç kapısı oldu
Merve öğretmenin köy okulunda kurduğu atölye kadınların kazanç kapısı oldu
FOTO FOKUS
Down sendromlu çocukların yeni yaşam alanı: Artı bir sokağı
Down sendromlu çocukların yeni yaşam alanı: Artı bir sokağı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ