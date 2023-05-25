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Spor
AA 25.05.2023 13:40

Christoph Daum: Kanserle mücadelem futbol maçı gibi

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye üst üste iki, Beşiktaş'a da bir şampiyonluk kazandıran ve yakalandığı kanserle mücadele eden Alman teknik adam Christoph Daum, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve kendisini daha dinç hissettiğini söyledi.

Christoph Daum: Kanserle mücadelem futbol maçı gibi
[Fotograf: AA]

Christoph Daum, oğlunun mezuniyet töreni için gittiği ABD'de çok iyi bir tedavi süreci geçirdiğini ve Almanya'da tedavisini sürdürdüğünü ifade etti.

69 yaşındaki Alman teknik adam, Köln Üniversite Kliniği'nde ikinci kez kemoterapi görmeye başladığını belirtti.

"Son iki hafta kolay geçmedi. ABD'de benimle çok iyi ilgilendiler. Hastanede eksiksiz bir bakım sundular. Nefes darlığı problemi vardı. Sonrasında Almanya'ya dönüş yolunda sorun yaşadım. Dönüş sıkıntılı oldu. Uçak bulamadık. Biraz zor da olsa Köln'e ulaşmayı başardım." 

"Şu an kendimi daha sağlıklı hissediyorum"

Daum, akciğer kanseri tedavisinde kemoterapi aldığını anlattı.

"Şu an kendimi daha sağlıklı hissediyorum. Kemoterapinin yanında neredeyse bir avuç dolusu da ilaç alıyorum. Haftaya check-up yaptırıp, sonuçları doktorumla analiz edeceğiz."

"Mücadelemi futbol maçı gibi görüyorum"

Tecrübeli teknik adam, Sağlık durumuyla alakalı kendisini Türkiye'den ve dünyadan çok kişinin ardağını ama hepsine cevap veremediğini belirtti.

"Kansere karşı mücadelemi futbol maçı gibi görüyorum. Teknik direktörken haftada iki maç yaptığımız oluyordu. Futboldaki mücadele hırsı, azim kanserle mücadelemde en büyük motivasyon kaynağım oldu. Şu an zorlu bir maç var ve onu kazanacağıma inanıyorum. Futbolda da bu hastalıkta da pes etmek yok."

Daum, Türkiye'de kendisini seven ve "geçmiş olsun" mesajlarını ileten futbolseverlere selamlarını ilettiğini de sözlerine ekledi

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