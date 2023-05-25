Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 25.05.2023 13:30

Afetzede sporcular deprem stresinden uzaklaştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden masa tenisi sporcuları ve antrenörler, motivasyon kamplarında deprem stresinden uzaklaşma imkanı buldu.

Afetzede sporcular deprem stresinden uzaklaştı
[Fotograf: AA]

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, deprem bölgesinde antrenman yapma imkanı bulunmayan sporcuların hem deprem stresinden uzaklaşması hem de sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla motivasyon kampları organize etti.

Daha önce Bursa ve Çankırı'da düzenlenen motivasyon kamplarının üçüncüsü, Çorum'da gerçekleştirildi. 11 ilden Çorum'a gelen 6 masa tenisi antrenörü ve 30 sporcu, Çorum Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen motivasyon kampına katıldı.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurtlarında konaklayan sporcular, her gün düzenli antrenman yaparak deprem nedeniyle oluşan boşluğu telafi etmeye çalıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Antrenmanlarından kalan boş vakitlerinde de Çorum Belediyesinin buz pateni, bowling, kültür gezileri gibi etkinliklerine katılan öğrenciler, deprem stresinden uzaklaşma fırsatı buldu.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, depremlerden en çok çocukların etkilendiğini, bu nedenle çocuklara yönelik organizasyonlar yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Çorum Belediyesi bünyesindeki kızlar ve erkekler masa tenisi takımlarının Süper Lig'de mücadele ettiğini, dolayısıyla Çorum'un Türkiye'nin önde gelen masa tenisi kentlerinden olduğunu belirten Yağbat, öncelikle deprem bölgesindeki masa tenisi sporcularını kentte ağırlamayı kararlaştırdıklarını dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yağbat, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde çocuklar için güzel bir kamp organizasyonu yaptıklarını anlattı.

"Çocuklarımızın hem ruhen hem de bedenen faydalı işler yapabilmesini sağlamak, yanlarında olduğumuzu hissettirmek, depremden sonraki süreçte onlarla her zaman hemhal olduğumuzu, birlikte olacağımızı hissettirmek amacıyla bu kampı düzenledik."

Yağbat, çocukların Çorum'da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini vurguladı.

"Burada çocuklara 9 gün dolu dolu bir kamp dönemi yaşattık. Çocuklarımız da memnun. Biz misafirlerimizi seviyoruz. Bundan sonraki süreçte de deprem bölgesindeki kardeşlerimizi elimizden geldiğince misafir etmek, gerekirse evimizi açmak, gücümüz yettiğince destek olmak, gerekse deprem bölgesine yardım yapma konusunda kendimizi insani olarak sorumlu hissediyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sosyal etkinliklerle çocuklara yaşadıkları unutturulmaya çalışıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da deprem bölgesindeki çocukların sportif gelişimlerinin bozulmaması amacıyla Çorum'da kamp düzenlediklerini söyledi.

Masa tenisi antrenörü Köksal Gül ise kampın ilk 4 günü her gün antrenman yaptıklarını belirtti.

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen 5. gün, sporcularımız arasında özel bir turnuva yaptık. Dereceye girenlere ödüller verdik. Motivasyon kampı olması nedeniyle çocukları çeşitli sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklere götürüyoruz. Gençlik Obası'nda canlı müzik eşliğinde eğlence programı yaptık. Çorum Müzesi'ni, alışveriş merkezini gezdirdik, bowling oynamaya, buz pateni yapmaya götürdük. Yani hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar."

Gül, çocukların çoğunun yaklaşık 2 ay antrenman yapamadığına dikkat çekti.

"Çocuklar sadece motivasyon kampları vesilesiyle antrenman yapabiliyor. Onlar için de iyi oldu. Sporun iyileştirici, kaynaştırıcı etkisini kullanarak çocukları normalleştirmeye çalışıyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Motivasyon kampına Gaziantep'ten katılan Ayşe Naz Yakar da 7 yıldır masa tenisi oynadığını, Türkiye dördüncülüğü bulunduğunu anlattı.

Yakar, deprem döneminde çok kötü zamanlar geçirdiklerini vurguladı.

"Çorum kampı hepimize çok iyi geldi. Hepimiz geliştik, birbirimizi tanıdık. Çok kötü zamandı, çok insan kaybettik. Buraya geldim, biraz açıldım, konuştum, eğlendim, güldüm en azından. Düzenleyen herkese teşekkür ederim." 

Malatya'dan gelen Fatih Ertuğrul Hoca ise devletin imkanlarının kendileri için seferber edildiğini görmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

ETİKETLER
Çorum
Sıradaki Haber
Milli judocular 2024 Paris Olimpiyatları'nda kürsüde yer almak istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:55
HDP ve Yeşil Sol Parti kararını açıkladı
14:53
Taşıdığı kamyonla birlikte köprüye sıkıştı
14:50
Kuzey Kore'den ABD, Japonya ve Güney Kore'ye "füze uyarı bilgi paylaşımı" eleştirisi
14:49
Rusya, İsveçli 5 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldı
14:47
Avrupa Uzay Ajansı, katlanabilir ve yeniden kullanılabilir ısı kalkanını test edecek
14:39
AB, Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar avrodan fazla varlığını dondurdu
Merve öğretmenin köy okulunda kurduğu atölye kadınların kazanç kapısı oldu
Merve öğretmenin köy okulunda kurduğu atölye kadınların kazanç kapısı oldu
FOTO FOKUS
Down sendromlu çocukların yeni yaşam alanı: Artı bir sokağı
Down sendromlu çocukların yeni yaşam alanı: Artı bir sokağı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ