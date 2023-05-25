Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 25.05.2023 13:20

Kilo almak için başladığı vücut geliştirmede Avrupa şampiyonu oldu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencisi Emrullah Atmaca, 2016 yılında kilo almak için başladığı vücut geliştirme sporundaki başarılarıyla dikkati çekiyor.

Kilo almak için başladığı vücut geliştirmede Avrupa şampiyonu oldu
[Fotograf: AA]

Atmaca, 15 yaşındayken aşırı zayıf olmasından dolayı, ailesinin de desteği ile 2016 yılında vücut geliştirme sporuna başladı.

NKÜ Spor Kompleksi'nde tanıştığı antrenör Fatih Ceylan ile çalışmalara başlayan Atmaca, bir süre sonra bu alanda önemli gelişim gösterdi.

Atmaca, yoğun antrenmanlar ve yaptığı diyetin ardından 31 Mart'ta katıldığı Türkiye Milli Takım ve Avrupa Seçmeleri Yarışması'nda, Genç Erkekler Klasik Fizik sıkletinde 3'üncü oldu.

Buradaki başarısı ile Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Atmaca, çok daha yoğun bir çalışma temposuna girdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Atmaca, antrenörü ve yakın çevresinin desteği ile Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu öncülüğünde gittiği, 16 Nisan'da Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Genç Erkekler Vücut Geliştirme sıkletinde şampiyon oldu.

Atmaca, Emrullah Atmaca, 2024 yılında yeniden Avrupa şampiyonu olmak istediğini söyledi. Çocukluğunda zayıf olduğu için üzüldüğünü anlattı.

"Ne kadar yemek yesem de kilo alamıyordum. Metabolizmam hızlıydı. Hep böyle kalacağımı düşündüm. Babam ve ailemin desteğiyle spor salonuna yazıldım. Daha sonra spor yapmaktan keyif almaya başladım. Lise ve üniversite hayatımda spora devam ettim. Burada antrenör Fatih Ceylan ile tanıştım. Biraz zaman geçtikten sonra yarışma kararı aldım."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Dünya Şampiyonası'na katılmak istiyorum"

Atmaca, hiç yarışma tecrübesi olmamasına rağmen katıldığı şampiyonalarda önemli başarılar kazandığını ifade etti. Atmaca, yarışmaların ardından psikolojik olarak da iyi duruma geldiğini vurguladı.

"Yarışmalara yakın zamanlarda çok düşük kaloriler alıyoruz. Podyuma çıktığımız formumuzu korumaya çalışıyorum. Diyete ve antrenmanlara devam ederek ilerliyoruz. Çok pahalı bir spor olduğu için maddi olarak zorlandım. Bunun en pahalı boyutu beslenme oluyor. Önümüzdeki eylül ayında Türkiye'de milli takım seçmelerinde yarışıp, Dünya Şampiyonası'na katılmak istiyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

NKÜ Spor Kompleksi antrenörü Fatih Ceylan da Emrullah'ın genetiğinin bu spora oldukça uygun olduğunu ifade etti.

Sporcusunun başarısından gurur duyduğunu vurgulayan Ceylan, Emrullah'ın 2024 yılında da önemli başarılara imza atacağına inandığını sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Tekirdağ
Sıradaki Haber
Spor Toto 1. Lig play-off ilk tur maçlarının hakemleri açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:55
HDP ve Yeşil Sol Parti kararını açıkladı
14:53
Taşıdığı kamyonla birlikte köprüye sıkıştı
14:50
Kuzey Kore'den ABD, Japonya ve Güney Kore'ye "füze uyarı bilgi paylaşımı" eleştirisi
14:49
Rusya, İsveçli 5 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldı
14:47
Avrupa Uzay Ajansı, katlanabilir ve yeniden kullanılabilir ısı kalkanını test edecek
14:39
AB, Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar avrodan fazla varlığını dondurdu
Merve öğretmenin köy okulunda kurduğu atölye kadınların kazanç kapısı oldu
Merve öğretmenin köy okulunda kurduğu atölye kadınların kazanç kapısı oldu
FOTO FOKUS
Down sendromlu çocukların yeni yaşam alanı: Artı bir sokağı
Down sendromlu çocukların yeni yaşam alanı: Artı bir sokağı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ