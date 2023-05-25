Çok Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 25.05.2023 12:19

Dopingle suçlanan Simona Halep duruşmasının ertelenmesinden şikayet etti

Yasaklı madde kullanma ve biyolojik pasaportundaki usulsüzlükler nedeniyle son sekiz ayda iki kez doping yapmakla suçlanan Rumen tenisçi Simona Halep, duruşmasının üç kez ertelenmesi nedeniyle mağdur duruma düştüğünü savundu.

Dopingle suçlanan Simona Halep duruşmasının ertelenmesinden şikayet etti
[Fotograf: AA]

Eski dünya 1 numarası Halep, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"Uluslararası Teniste Dürüstlük Ajansı (ITIA), üçüncü kez duruşmayı, bir ay sonrasına erteledi. Bu durumun sürekli tekrarlanması, beni kahrediyor. Ekimden bu yana yargılanmayı bekliyorum."

31 yaşındaki tenisçi, doping test sonuçlarının pozitif çıkmasına yol açan maddenin, kullandığı bir vitamin takviyesinden kaynaklandığını ve bunu uzmanların raporuyla aralık ayında ITIA'ya sunduğunu kaydetti.

"Hızlı yargılanma talebinde bulunmama ve buna hakkım olmasına rağmen, duruşmalar ertelenmeye devam ediyor. 8 aydır hiçbir turnuvaya katılamıyorum.

Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon'ı kaçırarak kaybettiğim puanlar ve dünya sıralamasında yaşadığım düşüşün yanı sıra profesyonel oyuncu olarak itibarım da büyük yara aldı. Zihinsel yönden yaşadığım zorluklardan bahsetmiyorum bile."

Kariyerinde Fransa Açık ve Wimbledon şampiyonlukları bulunan Halep'in lisansı, yasaklı "roxadustat" maddesini kullandığı gerekçesiyle ekim ayında askıya alınmıştı.

ITIA, biyolojik pasaportundaki usulsüzlükler nedeniyle Halep'in ikinci kez dopingle suçlandığını geçen hafta duyurmuştu.

ETİKETLER
Doping
Sıradaki Haber
Trabzonspor'un savunmadaki golcüsü Bartra
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:14
Bu hafta 7 film vizyona girecek
13:24
Temel kazısı sırasında top mermisi bulundu
13:19
Amanos Dağları'nda PKK'nın kullandığı depo bulundu
13:26
Gaziantep'te 5 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
12:57
Türk mutfağını ne kadar tanıyoruz?
12:42
Yaralı bulunan 3 kuş korumaya alındı
Suudi Arabistan'ın tarih boyunca önemini koruyan liman kenti: Cidde
Suudi Arabistan'ın tarih boyunca önemini koruyan liman kenti: Cidde
FOTO FOKUS
Türk mutfağını ne kadar tanıyoruz?
Türk mutfağını ne kadar tanıyoruz?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ