Dopingle suçlanan Simona Halep duruşmasının ertelenmesinden şikayet etti

Eski dünya 1 numarası Halep, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"Uluslararası Teniste Dürüstlük Ajansı (ITIA), üçüncü kez duruşmayı, bir ay sonrasına erteledi. Bu durumun sürekli tekrarlanması, beni kahrediyor. Ekimden bu yana yargılanmayı bekliyorum."

31 yaşındaki tenisçi, doping test sonuçlarının pozitif çıkmasına yol açan maddenin, kullandığı bir vitamin takviyesinden kaynaklandığını ve bunu uzmanların raporuyla aralık ayında ITIA'ya sunduğunu kaydetti.

"Hızlı yargılanma talebinde bulunmama ve buna hakkım olmasına rağmen, duruşmalar ertelenmeye devam ediyor. 8 aydır hiçbir turnuvaya katılamıyorum.

Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon'ı kaçırarak kaybettiğim puanlar ve dünya sıralamasında yaşadığım düşüşün yanı sıra profesyonel oyuncu olarak itibarım da büyük yara aldı. Zihinsel yönden yaşadığım zorluklardan bahsetmiyorum bile."

Kariyerinde Fransa Açık ve Wimbledon şampiyonlukları bulunan Halep'in lisansı, yasaklı "roxadustat" maddesini kullandığı gerekçesiyle ekim ayında askıya alınmıştı.

ITIA, biyolojik pasaportundaki usulsüzlükler nedeniyle Halep'in ikinci kez dopingle suçlandığını geçen hafta duyurmuştu.